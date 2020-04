«Seria uma imprudência». As palavras, proferidas este domingo pelo ministro da Saúde de Espanha, Salvador Illa, não deixam garantias que a competição no futebol profissional no país possa ser retomada antes do início do verão.

«Não posso dizer agora se o futebol profissional vai reiniciar antes do verão, seria uma imprudência da minha parte. Vamos ver como evoluem as coisas e, também, dentro da estrutura do plano que apresentarmos, como as diversas atividades profissionais podem retomar os seus caminhos para a nova normalidade», afirmou Illa, em conferência de imprensa, após uma reunião com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, com os líderes das comunidades autónomas de Espanha.

Illa recordou, no que ao controlo sanitário dos jogadores profissionais de futebol diz respeito, haver uma ordem em vigor para que todos os grupos de trabalho se «ponham à disposição das autoridades sanitárias» de cada comunidade autónoma, com vista à realização do diagnóstico com «aprovação» das mesmas.

«No que toca ao controlo aos jogadores profissionais, há uma ordem do Ministério da Saúde que vigora para todo o tipo de grupos, incluindo o futebol profissional. Há dois testes de diagnóstico. Temos de ter uma estratégia de diagnóstico comum a todos. Tenho de agradecer a responsabilidade que os desportistas profissionais mostraram, é muito relevante», afirmou.

No sábado, o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, desaconselhou os testes massivos para detetar a covid-19 a quem não apresente sintomas, numa resposta às dúvidas sobre o retorno das equipas de futebol profissional aos treinos. Na sexta-feira, a liga espanhola já tinha solicitado, aos clubes, o atraso nos testes à covid-19 e ao regresso ao trabalho de campo.

Este domingo, Salvador Illa antecipou, ainda, que os idosos poderão sair para passeios a partir de 2 de maio, caso haja uma evolução favorável da pandemia da covid-19. Contudo, deu quase como certo um prolongamento do estado de emergência, a partir de 9 de maio.