Ruud van Nistelrooy recorreu às redes sociais para negar parte das declarações de Fabio Capello numa entrevista recente ao canal italiano Sky Sport. Recorde-se que o ex-treinador do Real Madrid confessou que o Ronaldo [Nazário] havia sido o maior talento que treinou, mas também aquele que mais problemas lhe causava no balneário pelas festas que fazia, e implicou o antigo avançado holandês numa história. «Uma vez, Van Nistelrooy disse-me: 'Mister, aqui no balneário cheira a álcool'.»

«Quero desmentir perentoriamente essas afirmações. Nesse balneário demonstrou-se profissionalismo máximo desde o primeiro dia. Todos os meus companheiros trabalhámos e defendemos o símbolo do clube de forma íntegra e profissional», disse no Twitter.

A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del @realmadrid "olía a alcohol" quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima. pic.twitter.com/Z2xmRFwZpN — Ruud van Nistelrooy (@RvN1776) May 20, 2020

Van Nistelrooy e Ronaldo jogaram juntos no Real Madrid na primeira metade da época 2006/07, até o brasileiro ser transferido para o Milan. «Quando ele saiu começámos a vencer», disse Capello, que levou os merengues ao título espanhol nessa época.