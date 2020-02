Mais uma polémica com Gareth Bale no Real Madrid depois do internacional galês ter sido «apanhado», esta quinta-feira, pelo jornal As a sair do Estádio Bernabéu numa altura em que a equipa de Zinedine Zidane ainda jogava com a Real Sociedad em jogo da Taça do Rei.

Segundo o jornal espanhol, Bale, que não foi coBernvocado para este jogo, por opção do treinador, deixou o estádio a conduzir o próprio carro quando ainda faltavam dez minutos para o final do jogo, numa altura em que o Real Madrid perdia por 4-1. Os merengues ainda marcaram mais dois golos, mas acabaram por ser eliminados da competição.

O jogador já tinha sido protagonista num caso idêntico este ano, quando deixou o Bernabéu numa altura em que o Real Madrid defrontava o Sevilha. Esta é, aliás, a quinta vez que Gareth Bale deixa o estádio com os companheiros em campo.