Javier Tebas, presidente da liga espanhola, acredita que o Real Madrid tem capacidade para contratar Erling Haaland, mas tem dúvidas quanto às possibilidades do Barcelona entrar na corrida pelo goleador norueguês, fazendo referência à situação precária, a nível financeiro, do clube catalão.

«O Barça nesta altura não pode contratar Haaland. O Real Madrid pode e também Mbappé», destacou o responsável de La Liga à margem da gala do jornal As.

O presidente da liga espanhola não esconde que gostava de ver mais estrelas do futebol internacional na liga espanhola. «Desejo que o Mbappé jogue no Madrid e que o Haaland jogue também em Espanha. Que venham os melhores», acrescentou em declarações reproduzidas no programa El Chiringuito em que reforçou a convicção que o internacional francês vai mesmo jogar no Santiago Bernabéu. «Tudo aponta que Mbappé se vai juntar ao Madrid no próximo verão», acrescentou ainda o dirigente.

Já em setembro passado, Javier Tebas já tinha feito alusão à capacidade do Real Madrid em contratar dois dos jogadores mais apetecidos do mercado: «Real Madrid tem dinheiro para contratar Mbappé e Haaland juntos», disse na altura.