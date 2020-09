Os 126 milhões de euros pagos pelo Atlético de Madrid por João Félix colocaram «expetativas muito altas» no português, reconhece o colega de equipa Saul Ñiguez

«O que ele tem que fazer é divertir-se porque é um menino que tem uma qualidade imensa e um futuro muito, muito bom pela frente. Tivemos muita gente nova e o primeiro ano nem sempre é fácil», disse o internacional espanhol em entrevista à Marca.

Saul prevê que João Félix e os outros jogadores que levam apenas uma época de Atlético estejam «mais confortáveis dentro da equipa e com mais conhecimento do que o treinador pede aos seus jogadores», na próxima temporada.

Diego Simeone viveu debaixo de críticas dos adeptos, que depois de um investimento elevado exigiam uma equipa que praticasse um melhor futebol. Para Saul, «há que jogar para ganhar», umas vezes «mais bonito» e outras para «vencer de qualquer maneira».

«É verdade que temos jogadores de altíssima qualidade e é normal que as pessoas peçam outras coisas, têm todo o direito, mas temos de nos concentrar na vitória. No final, quando ganhas, as pessoas não falam», concluiu.

Saúl Ñiguez tem apenas 25 anos, mas leva já seis temporadas consecutivas como titular da equipa principal do Atlético de Madrid