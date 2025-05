O Barcelona é o novo campeão de Espanha! Os blaugrana venceram o dérbi frente ao Espanhol por 2-0 com uma verdadeira obra de arte de Lamine Yamal.

Os culés sabiam que uma vitória selava o título nacional, mas o Espanhol dificultou a vida ao máximo ao Barcelona, numa partida que ficou marcada com uma breve interrupção devido a um atropelamento de adeptos antes do encontro.

Voltando ao jogo, o «golo do título», e não podia ter sido por outro senão por ele, foi marcado por Lamine Yamal já na segunda parte aos 53 minutos. A jogada típica, mas sempre eficaz. O jovem de apenas 17 anos fletiu para dentro e num remate de arco perfeito soltou os festejos do Barcelona.

O Espanhol ficou reduzido a 10 unidades desde o minuto 85 depois de Cabrera agredir Yamal. O VAR analisou o lance e acabou por decidir expulsar o defesa uruguaio.

Fermín Lopez aproveitou o balancear da equipa do Espanhol no ataque em busca do empate e depois de uma recuperação de bola, fulminou o Garcia para fazer o 2-0 final.

O Barcelona acabou por vencer o dérbi, e também conquistou o Campeonato de Espanha, o 28.º da história do clube blaugrana e sucede ao Real Madrid. Os culés completam assim o triplete depois de ter vencido a Taça do Rei e a Supertaça.

Os catalães estão no primeiro lugar com 85 pontos, mais sete que os merengues que estão no segundo lugar com ainda duas jornadas por disputar. O Espanhol encontra-se no 16.º posto com 39 pontos conquistados.