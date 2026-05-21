OFICIAL: afinal Iago Aspas vai fazer mais uma época no Celta
Lenda do clube galego ia integrar a estrutura do clube, mas vai fazer mais uma época aos 38 anos
Lenda do clube galego ia integrar a estrutura do clube, mas vai fazer mais uma época aos 38 anos
Iago Aspas, lenda do Celta de Vigo, renovou com o clube da sua vida por mais uma temporada. O médio já tinha assinado um contrato, válido até 2030, para integrar a estrutura do clube a partir do final da corrente época, mas agora decidiu jogar mais um ano antes de pendurar as botas.
Aspas é o recordista de jogos da história do emblema de Vigo e um dos jogadores históricos da Liga espanhola. Esta época, o capitão esteve menos minutos em campo, mas não deixou de se destacar: 46 jogos e 14 participações para golo.
O Celta entra para a última jornada da LaLiga na sexta posição, com 51 pontos. Iago Aspas e a equipa defrontam, em casa, o Sevilha e procuram assegurar um lugar na Liga Europa na próxima temporada.
𝗨𝗡𝗛𝗔 𝗠𝗔́𝗜𝗦 👑 O fútbol non perde a unha lenda: @aspas10 renova co Celta.— Celta (@RCCelta) May 21, 2026
A falta dun partido para pechar a tempada, chega a noticia que todo o celtismo esperaba, que emociona a todos por igual. A que une xeracións. A que confirma que algunhas historias nunca terán final.… pic.twitter.com/5wRvtNDrwZ