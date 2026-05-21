Iago Aspas, lenda do Celta de Vigo, renovou com o clube da sua vida por mais uma temporada. O médio já tinha assinado um contrato, válido até 2030, para integrar a estrutura do clube a partir do final da corrente época, mas agora decidiu jogar mais um ano antes de pendurar as botas.

Aspas é o recordista de jogos da história do emblema de Vigo e um dos jogadores históricos da Liga espanhola. Esta época, o capitão esteve menos minutos em campo, mas não deixou de se destacar: 46 jogos e 14 participações para golo.

O Celta entra para a última jornada da LaLiga na sexta posição, com 51 pontos. Iago Aspas e a equipa defrontam, em casa, o Sevilha e procuram assegurar um lugar na Liga Europa na próxima temporada.