O At. Bilbao anunciou esta sexta-feira que o treinador Ernesto Valverde vai continuar ao serviço dos bascos até 2026.

Valverde, o treinador com maior número de jogos pelo At. Bilbao [451 partidas], cumprirá a décima temporada no clube e no próximo ano estará à frente dos destinos da equipa no seu regresso à Liga dos Campeões onze anos depois.

«É um desafio importante. Sinto uma responsabilidade aqui, com a equipa, com as pessoas que trabalham aqui. Quando nos esforçamos todos juntos, somos uma equipa forte e vamos ver até onde podemos ir. Temos de continuar a competir, que é o que o Athletic faz sempre bem", afirmou. A Liga dos Campeões é uma ilusão imensa, é uma competição muito dura e espero que todos a desfrutemos. É um outro nível que temos de enfrentar», disse o técnico espanhol aos meios do clube.

Pelo At. Bilbao, Valverde já conquistou uma Taça de Espanha e uma Supertaça espanhola. Esta época garantiu o quarto lugar na Liga espanhola e consequentemente, uma posição na Fase de Liga da Champions em 2025/26.