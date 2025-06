É a despedida entre César Azpilicueta e o Atlético de Madrid. O clube madrilenho anunciou esta segunda-feira a saída do experiente lateral espanhol depois de ter cumprido duas épocas nos «colchoneros».

«Foi um prazer e uma honra fazer parte da família vermelha e branca. Tive a sorte de partilhar o dia a dia com um grupo incrível de pessoas, tanto dentro como fora do campo. Obrigado a todos eles por me terem feito sentir parte desta família desde o primeiro momento», disse o espanhol no site do At. Madrid

Azpilicueta chegou à formação madrilenha na temporada 2023/24 depois de 11 anos no Chelsea. Na última temporada na capital espanhola, o defesa internacional espanhol foi opção por 20 ocasiões tendo marcado um golo.

