O Barcelona acaba de confirmar o acordo com o Sp. Braga para a transferência, no final da temporada, de Francisco Trincão que vai ficar preso ao clube catalão com uma cláusula de 500 milhões de euros.

Em comunicado, o clube também confirma os valores envolvidos no acordo com o clube minhoto, 31 milhões de euros, e revela que o contrato do jovem internacional de 20 anos será válido até ao final da época de 2024/25