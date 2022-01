O Barcelona anunciou esta quinta-feira um acordo com os austríacos do Rapid Viena que permite interromper o empréstimo do extremo Yusuf Demir que, desta forma, regressa ao clube de origem.

O acordo com o clube austríaco incluía uma cláusula de compra obrigatória caso o jovem extremo jogasse dez jogos pela equipa principal, mas jogou apenas nove e, assim, o clube catalão terá apenas de pagar 500 mil euros pelo empréstimo.

