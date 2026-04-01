O Celta de Vigo anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato do treinador Claudio Giráldez até junho de 2028, destacando os bons resultados garantidos desde a chegada do treinador em março de 2024.

O clube galego destaca a posição tranquila na classificação da liga espanhola, atualmente no sexto lugar, bem como o regresso às competições europeias, com a qualificação para os quartos de final da Liga Europa [vai defrontar os alemães do Freiburgo).

