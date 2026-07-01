Andreas Christensen vai continuar ao serviço do Barcelona. O clube catalão anunciou, esta quarta-feira, a renovação do contrato do internacional dinamarquês até 30 de junho de 2028, prolongando a ligação por mais duas temporadas.

Aos 30 anos, o defesa prepara-se para iniciar a quinta época de blaugrana, depois de ter chegado ao Camp Nou no verão de 2022, proveniente do Chelsea.

Desde então, Christensen disputou 98 jogos oficiais pelo Barcelona, contribuindo para a conquista de três campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e três Supertaças.

A última temporada ficou marcada por uma rotura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão que o afastou dos relvados durante 158 dias. O regresso aconteceu apenas na derradeira jornada da La Liga, frente ao Valência.

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