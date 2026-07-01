OFICIAL: Christensen renova com o Barcelona até 2028
Defesa dinamarquês prolonga contrato por mais duas épocas após recuperar de uma grave lesão
Defesa dinamarquês prolonga contrato por mais duas épocas após recuperar de uma grave lesão
Andreas Christensen vai continuar ao serviço do Barcelona. O clube catalão anunciou, esta quarta-feira, a renovação do contrato do internacional dinamarquês até 30 de junho de 2028, prolongando a ligação por mais duas temporadas.
Aos 30 anos, o defesa prepara-se para iniciar a quinta época de blaugrana, depois de ter chegado ao Camp Nou no verão de 2022, proveniente do Chelsea.
Desde então, Christensen disputou 98 jogos oficiais pelo Barcelona, contribuindo para a conquista de três campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e três Supertaças.
A última temporada ficou marcada por uma rotura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão que o afastou dos relvados durante 158 dias. O regresso aconteceu apenas na derradeira jornada da La Liga, frente ao Valência.
Blaugrana still, Andreas 💙❤️ pic.twitter.com/gL6K4SrrkR— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2026