O Real Madrid comunicou que Dani Carvajal vai deixar o clube merengue no final desta temporada. O clube espanhol descreve-o, em comunicado, como uma «grande lenda» do Real Madrid e anuncia uma homenagem no último jogo do campeonato, no Santiago Bernabéu.

O clube sublinha o seu longo currículo, tendo ingressado no emblema no ano de 2002 e envergado a camisola blanca durante 23 temporadas: dez na formação e 13 na equipa principal.

Ao longo desse trajeto, conquistou 27 títulos: 6 Champions, 6 Campeonatos Mundiais de Clubes, 5 Supertaças da Europa, 4 Campeonatos espanhóis, 2 Taças do Rei e 4 Supertaças de Espanha.

Marcou apenas 14 golos em 450 partidas pelo clube, mas um deles teve uma importância brutal - anotou o golo decisivo da final da Champions 2024, ganha pelo Real Madrid.

O Real Madrid partilhou uma mensagem do presidente do Florentino Pérez para o lateral:

«Dani Carvajal é uma lenda e um símbolo do Real Madrid e da sua formação. A sua imagem ao lado do nosso querido e saudoso Alfredo Di Stéfano, a colocar a primeira pedra da Cidade do Real Madrid, ficará para sempre no coração de todos os madridistas e na história do nosso clube. Carvajal sempre representou os valores do Real Madrid de forma exemplar. Esta é e será sempre a sua casa», pode ler-se no sítio do clube.

[Notícia em atualização]