Juan Bernat, depois de uma temporada no Benfica, vai prosseguir a carreira no Villarreal, novamente por empréstimo do Paris Saint-Germain.

«O Villarreal CF acordou com o PSG a cedência do defesa valenciano para esta época», indicou o clube espanhol.

Este é o segundo empréstimo consecutivo do lateral espanhol, que, na última época, foi também cedido ao Benfica, mas que acabou por praticamente não jogar devido a problemas físicos que o obrigaram a uma cirurgia.

Bernat, de 31 anos, participou apenas em sete jogos sob o comando de Roger Schmidt, seis dos quais até outubro e apenas três como titular.

