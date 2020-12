Diego Costa já não é jogador do At. Madrid. O clube de João Félix oficializou nesta terça-feira a rescisão do contrato do internacional espanhol.

Recorde-se que o jogador tinha pedido ao clube para antecipar o fim da ligação que terminava apenas no final da época, alegando motivos pessoais.

Ao serviço dos colchoneros, clube ao qual chegou aos 17 anos, oriundo do Sp. Braga, depois de ter jogado no Penafiel, o hispano-brasileiro disputou 215 jogos e marcou 83 golos, repartidos em duas passagens, com o Chelsea pelo meio.

Acuerdo con @diegocosta para la rescisión de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional.



[artigo atualizado]