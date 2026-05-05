O Athletic Bilbao anunciou esta terça-feira um acordo com o treinador alemão Edin Terzic a começar no início da próxima época e válido para os próximos dois anos.

O treinador de 43 anos teve como ponto alto na carreira a passagem pelo Borussia Dortmund quando conduziu o clube alemão à conquista da Taça da Alemanha, em 2021, e à final da Liga dos Campeões de 2024.

Edin Terzic vai suceder a Ernesto Valverde, mas só vai ser apresentado no início da nova temporada.

