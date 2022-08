Borja Mayoral é reforço do Getafe, agora em definitivo, anunciou o clube esta segunda-feira.

Depois do empréstimo na época passada – 18 jogos e seis golos –, o avançado de 25 anos deixa o Real Madrid e assina para as próximas cinco temporadas com o emblema que também é de Madrid.

Antes, Mayoral também passou por Roma, Levante e Wolfsburgo, ele que se desvincula do Real depois de mais de dez anos de ligação.