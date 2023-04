O Getafe, penúltimo classificado da liga espanhola, anunciou esta sexta-feira que Rubén Reyes, até agora diretor desportivo do clube, vai passar a comandar a equipa técnica da equipa principal, depois de consumado o afastamento de Quique Flores.

O novo treinador, de 44 anos, já orientou a sessão de treino desta sexta-feira, um dia depois de o Getafe ter confirmado a saída de Quique Flores do comando da equipa na qual alinha o defesa internacional português Domingos Duarte.

O antigo treinador do Benfica, que orientou o clube da Luz na época 2008/09, deixou o clube após a derrota, em casa, diante do Almería (1-2), em jogo da 31.ª jornada do campeonato, que relegou o Getafe para a zona de despromoção ao segundo escalão.

Rubén Reyes vai estrear-se no banco já no domingo com uma visita ao Espanyol, 19.º e penúltimo classificado da Liga espanhola, com menos três pontos do que o Getafe, em jogo da 32.ª ronda.