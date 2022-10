O Atlético Madrid anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o Barcelona para a transferência de Antoine Griezmann, a título definitivo, com o internacional francês a assinar um novo vínculo com os colchoneros válidos até 30 de junho de 2026.

O avançado regressou esta temporada ao Atlético Madrid, por empréstimo do Barcelona válido até ao final da corrente temporada, mas agora assinou um novo vínculo com a equipa comandada por Diego Simeone.

O acordo inicial de empréstimo incluía uma polémica cláusula que obrigava o Atlético Madrid a pagar mais 40 milhões de euros ao Barcelona caso o jogador jogasse mais de 45 minutos em metade dos jogos da temporada, o que obrigava a Diego Simeone a gerir a utilização do avançado jogo a jogo.

O clube de Madrid destaca o percurso de Griezmann no clube onde já soma 304 jogos, com 59 assistências e 144 golos marcados, números que o tornam no quarto melhor marcador da história do clube, ficando apenas atrás de lendas como Campos (147 golos), Escudero (169) e Luis Aragonés (172).

Na corrente temporada, Griezmann soma onze jogos, três golos e duas assistências.