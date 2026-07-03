Espanha
Há 1h e 22min
OFICIAL: Guido Rodríguez fica no Valência até 2028
Campeão do Mundo em 2022 ao serviço da Argentina representou o clube espanhol na segunda metade da última época
JR
Campeão do Mundo em 2022 ao serviço da Argentina representou o clube espanhol na segunda metade da última época
JR
O Valência anunciou que chegou a acordo para a contratação de Guido Rodríguez.
Após representar o clube espanhol na segunda metade da última temporada, onde marcou quatro golos em 17 jogos, o médio de 32 anos assina um novo contrato que o vincula aos valencianos até 2028, com opção de renovar por mais uma época.
Campeão do Mundo e vencedor de duas Copas América pela Argentina, o jogador conta com passagens pelo River Plate e Defensa y Justicia, emblemas da sua terra natal, e Club Tijuana e Club América (México), Real Betis (Espanha) e West Ham (Inglaterra).
De recordar que Guido Rodríguez vai ser colega de equipa do ex-Famalicão Justin de Haas, contratação recente dos morcegos.
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