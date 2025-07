Guilherme Fernandes, guarda-redes de 24 anos, é reforço do Real Valladolid. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, pelo clube que milita na segunda divisão espanhola.

O guardião luso passou pela formação do Benfica e do Sporting, e passou ainda pelo Amora e Estrela da Amadora, antes de chegar ao Betis na temporada 2023/24.

O Valladolid recebe o jogador por empréstimo, proveniente do clube de Sevilha, e fica com uma opção de compra no final da temporada.

Na época passada, Guilherme Fernandes realizou 35 jogos pela formação secundária do Betis.