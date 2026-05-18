O Barcelona anunciou a renovação de contrato com Hansi Flick.

O treinador alemão, que ainda tinha mais um ano de contrato, passa a ficar ligado ao emblema blaugrana até 2028.

Hansi Flick chegou ao Barcelona no verão de 2024, tendo conquistado até agora dois campeonatos espanhóis, duas supertaças de Espanha e uma Taça do Rei.

Hansi Flick, de 61 anos, já disse que o Barça será o último desafio da carreira como treinador.

