Espanha
Há 11 min
OFICIAL: Hansi Flick renova pelo Barcelona
Treinador alemão prolonga vínculo até 2028
O Barcelona anunciou a renovação de contrato com Hansi Flick.
O treinador alemão, que ainda tinha mais um ano de contrato, passa a ficar ligado ao emblema blaugrana até 2028.
Hansi Flick chegou ao Barcelona no verão de 2024, tendo conquistado até agora dois campeonatos espanhóis, duas supertaças de Espanha e uma Taça do Rei.
Hansi Flick, de 61 anos, já disse que o Barça será o último desafio da carreira como treinador.
(artigo atualizado)
