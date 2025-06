A formação feminina do Sevilha anunciou esta quinta-feira que a internacional portuguesa Diana Gomes não vai ficar no clube.

«Diana Gomes não vai continuar no Sevilha Feminino na próxima época. A defesa-central portuguesa, que chegou ao clube de Nervión no verão de 2022, termina assim três épocas brilhantes, nas quais disputou um total de 73 jogos e marcou um golo, numa equipa em que se tornou gradualmente uma referência na defesa», pode ler-se numa nota oficial do clube andaluz.

«O Sevilha agradece a Diana pelo seu profissionalismo e por todos os momentos que viveu, e deseja-lhe sorte no próximo desafio profissional que queira empreender».

Termina assim a primeira experiência no estrangeiro da defesa de 26 anos.