Agora é oficial. O Real Madrid anunciou esta quinta-feira que José Mourinho é o novo treinador da equipa principal dos merengues.

O clube da capital espanhola vai assim exercer a cláusula de rescisão do técnico: 15 milhões de euros.

Mourinho, de 63 anos, regressa ao Real Madrid 13 anos depois, quando esteve no comando dos blancos por três temporadas, entre 2010 e 2013. O contrato do treinador setubalense é válido até ao verão de 2029

Pela equipa espanhola, Mourinho conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.