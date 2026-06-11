Espanha
Há 41 min
OFICIAL: José Mourinho é o novo treinador do Real Madrid
Técnico português assinou até 2029
Técnico português assinou até 2029
Agora é oficial. O Real Madrid anunciou esta quinta-feira que José Mourinho é o novo treinador da equipa principal dos merengues.
O clube da capital espanhola vai assim exercer a cláusula de rescisão do técnico: 15 milhões de euros.
Mourinho, de 63 anos, regressa ao Real Madrid 13 anos depois, quando esteve no comando dos blancos por três temporadas, entre 2010 e 2013. O contrato do treinador setubalense é válido até ao verão de 2029
Pela equipa espanhola, Mourinho conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.
👋 ¡Bienvenido, Mourinho! 👋 pic.twitter.com/iLce8neamx— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026
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