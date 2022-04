O treinador espanhol Julio Velázquez foi anunciado nesta terça-feira como novo técnico do Alavés, da Liga espanhola.

O treinador de 40 anos assinou até ao final da época pelo clube que é o último classificado da Liga espanhola, a seis pontos seis pontos da primeira equipa acima da linha de água, quando faltam disputar oito jornadas.

Julio Velazquéz, que em Portugal treinou ainda o Belenenses e o V. Setúbal vai assim estrear-se no principal escalão do seu país, tendo pela frente uma tarefa que se espera árdua no comando do clube basco.

✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Julio Velázquez, nuevo entrenador del Deportivo Alavés 🤝



¡Mucha suerte en esta nueva etapa, Julio! 💪#GoazenGlorioso 🦊 — Deportivo Alavés (@Alaves) April 5, 2022

