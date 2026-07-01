Espanha
Há 21 min
OFICIAL: Koke renova com o Atlético de Madrid por mais uma época
Capitão dos colchoneros prolonga ligação com o clube de formação
Capitão dos colchoneros prolonga ligação com o clube de formação
O Atlético de Madrid anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com o capitão de equipa Koke. O espanhol de 34 anos estendeu a ligação ao clube até 30 de junho de 2027.
O jogador chegou aos colchoneros ainda no escalão de infantis, na época 2005/06, e estreou-se na equipa principal em 2009/10. Após duas décadas nos rojiblancos, o Atlético de Madrid continua a ser, até ao momento, o único clube da carreira do jogador.
A caminho da 18.ª época ao serviço da equipa espanhola, Koke soma um total de 50 golos e 122 assistências em 740 jogos.
Koke seguirá capitaneando al Atlético de Madrid la próxima temporada ❤️🤍— Atlético de Madrid (@Atleti) July 1, 2026
ℹ️ https://t.co/pHXa6yHRgM pic.twitter.com/6xGpY9RaLl
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