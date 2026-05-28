O Levante anunciou esta quinta-feira a saída de José Luis Morales, figura maior da história recente do clube espanhol, poucos dias depois de ter garantido a permanência na primeira divisão sob comando de Luís Castro.

Aos 38 anos, o avançado espanhol termina a ligação ao emblema de Valência como uma das maiores referências da história do clube.

Conhecido entre os adeptos como «Comandante», Morales deixa o Levante com estatuto de lenda. É o jogador com mais partidas disputadas desde a fusão do clube, em 1939, e o melhor marcador da história da formação tanto na primeira como na segunda divisão espanhola.

A ligação entre jogador e clube começou em 2011, quando chegou para integrar a equipa B. Depois de uma cedência ao Eibar, afirmou-se definitivamente em Valência, tornou-se capitão e acabou por construir um percurso com várias subidas de divisão.

Depois de uma passagem pelo Villarreal, Morales regressou ao Levante em 2024 com o objetivo de ajudar o clube a voltar à elite do futebol espanhol. Foi uma das peças importantes na campanha da subida e voltou a ter peso na época agora concluída, em que o conjunto de Luís Castro confirmou a permanência em La Liga.

No comunicado oficial, o Levante deixou uma mensagem emotiva ao avançado e revelou que está a preparar, em conjunto com o jogador, uma homenagem de despedida.

Morales fecha a passagem pelo clube com 377 jogos e 83 golos na equipa principal.