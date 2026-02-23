O Maiorca, clube do internacional português Samu Costa, anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador Jagoba Arrasate. A decisão foi tomada após a derrota diante do Celta de Vigo, por 2-0, a terceira consecutiva.

«A decisão, tomada após uma análise da situação desportiva, responde à vontade do clube de iniciar uma nova etapa com o objetivo de reverter a dinâmica atual e enfrentar com as máximas garantias os desafios que restam da temporada», pode ler-se num breve comunicado.

Arrasate estava no Maiorca há duas temporadas e alcançou 21 vitórias em 68 partidas. Deixa o clube insular no 18.º lugar da Liga espanhola, em zona de despromoção.