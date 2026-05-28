Espanha
Há 57 min
OFICIAL: Maiorca renova com o treinador mesmo após a descida de divisão
Martín Demichelis prolonga vínculo com o clube espanhol até 2028, onde atua o português Samu Costa
GP
Martín Demichelis prolonga vínculo com o clube espanhol até 2028, onde atua o português Samu Costa
GP
O Maiorca anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o treinador Martín Demichelis, que fica ligado ao clube até junho de 2028, numa decisão tomada apesar da recente descida de divisão para o segundo escalão.
O técnico argentino, de 44 anos, chegou ao emblema das Baleares em fevereiro deste ano e convenceu a direção a apostar na continuidade do projeto, agora com o objetivo de reconstrução imediata e regresso ao principal escalão do futebol espanhol.
Recorde-se que o Maiorca, onde atua o médio português Samu Costa, acabou por não conseguir evitar a despromoção à II Liga espanhola nesta temporada, apesar de ter terminado com os mesmos pontos que o Levante e o Osasuna, em 16.º e 17.º lugar, respetivamente.
RELACIONADOS
Espanha: Maiorca de Samu Costa desce, Levante de Luís Castro salva-se
José Fonte despede-se do futebol: «Quatro países, vários clubes e uma Seleção»
OFICIAL: Alverca reforça meio-campo com jovem de 20 anos
Proença: «Martínez? Estamos alinhados, em cinco minutos resolvemos o tema»
OFICIAL: Levante despede-se de capitão histórico após garantir a manutenção
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS