O Maiorca anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o treinador Martín Demichelis, que fica ligado ao clube até junho de 2028, numa decisão tomada apesar da recente descida de divisão para o segundo escalão.

O técnico argentino, de 44 anos, chegou ao emblema das Baleares em fevereiro deste ano e convenceu a direção a apostar na continuidade do projeto, agora com o objetivo de reconstrução imediata e regresso ao principal escalão do futebol espanhol.

Recorde-se que o Maiorca, onde atua o médio português Samu Costa, acabou por não conseguir evitar a despromoção à II Liga espanhola nesta temporada, apesar de ter terminado com os mesmos pontos que o Levante e o Osasuna, em 16.º e 17.º lugar, respetivamente.