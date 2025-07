O Villarreal anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com o avançado Nicolas Pépé para a renovação do contrato até 2028.

O jogador internacional pela Costa do Marfim tinha chegado ao clube espanhol na última temporada a custo zero, depois de terminado o contrato com os turcos do Trabzonspor.

Com 30 anos, Pépé conta já com um vasto currículo no futebol europeu com passagens por clubes como o Lille, Arsenal ou Nice.

Na última temporada, o avançado foi opção por 28 ocasiões ao serviço do Villarreal tendo apontado três golos e seis assistências.