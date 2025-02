Pau Cubarsí renovou contrato com o Barcelona até 2029, anunciou esta quarta-feira o clube catalão.

«O FC Barcelona e o jogador Pau Cubarsí chegaram a um acordo para prolongar o seu contrato, que o manterá no clube até 30 de junho de 2029», pode ler-se no comunicado oficial.

Com apenas 18 anos, o defesa central já disputou um total de sessenta jogos com a camisola do Barcelona, fez quatro assistências e conquistou uma Supertaça espanhola.

O espanhol tinha contrato até 2027, mas aumentou o vínculo por mais dois anos. A cláusula de rescisão mantém-se inalterada: 500 milhões de euros.

A renovação de Cubarsí acontece pouco depois das de Pedri, Gavi e Ronald Araujo.

❗ Acuerdo para la ampliación del contrato de Pau Cubarsí hasta 2029

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 13, 2025