O Eibar divulgou esta segunda-feira uma lista com nomes de sete jogadores que vão sair do clube. Destaque para Paulo Oliveira, defesa-central português que deve rumar ao Sp. Braga, e José Ángel, antigo lateral esquerdo do FC Porto.



Dmitrovic, Paulo Oliveira, Pape Diop e Pedro León terminam contrato com a equipa que terminou no último lugar da edição 2020/21 de La Liga de Espanha.



José Ángel, Sergi Enrich e Inui, por outro lado, apresentavam cláusulas nos respetivos contratos que permitiram a saída em caso de despromoção, como veio a acontecer.

✊ Lo habéis dado todo por estos colores. Habéis defendido este escudo desde el primer al último día.



Eskerrik asko bihotz-bihotzez 💙♥️ pic.twitter.com/K0yTmTd1xg — SD Eibar (@SDEibar) June 28, 2021