O Rayo Vallecano, onde alinham Bebé e Miguel Crespo, anunciou o despedimento do treinador Francisco Rodríguez e restante equipa técnica.

A equipa de Madrid não vence para a Liga espanhola desde 2 de janeiro (seguiram-se quatro derrotas e um empate) e nos últimos 14 jogos para o principal escalão somou apenas um triunfo.

Apesar dos maus resultados, Francisco Rodríguez deixa o Rayo Vallecano fora da zona de despromoção: no 14.º lugar com 24 pontos, mais sete do que a primeira equipa abaixo da linha de água.