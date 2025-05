Agora é oficial! O Real Madrid confirmou esta sexta-feira o final da ligação contratual com o treinador Carlo Ancelotti que, como se sabe, é o novo selecionador do Brasil. O clube diz adeus a «uma lenda do Real Madrid e do futebol mundial».

«Carlo Ancelotti dirigiu a nossa equipa numa das etapas mais bem-sucedidas dos nossos 123 anos de vida e tornou-se no treinador com mais títulos da nossa história: 3 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças da Europa, 2 campeonatos, 2 Taças do Rei e 2 Supertaças de Espanha. No total, quinze títulos ao longo das seis temporadas em que representou o nosso clube», começa por escrever o clube.

Carlo Ancelotti comandou o Real Madrid em dois períodos, primeiro de 2013 a 2015, depois de 2021 a 2025, num total de seis temporadas completas. O presidente Florentino Pérez considera o técnico italiano já faz parte «da grande família madridista».

«Sentimo-nos orgulhoso por ter podido desfrutar de um treinador que nos ajudou a conseguir tantos êxitos e que, além disso, representou os valores do nosso clube de uma forma exemplar» escreveu o presidente dos merengues.

A fechar o comunicado, o Real Madrid anuncia que está a preparar uma homenagem ao treinador italiano para este sábado, naquele que será o seu último jogo, neste caso, frente à Real Sociedad.

O clube deseja ainda «muita sorte» ao treinador na sua nova etapa da vida que, como já é público, será no comando da seleção do Brasil, já com um grande objetivo para o próximo ano, com a realização do Campeonato do Mundo.