O Real Madrid despediu-se este sábado de Marco Asensio, através de um comunicado em que o clube recorda as sete temporadas que o avançado fez e os 17 títulos que conquistou, com destaque para três Ligas dos Campeões. O jogador de 27 anos estava em final de contrato, não quis renovar e, em Espanha, é apontado como reforço certo do Paris Saint-Germain.

«O Real Madrid quer expressar o seu agradecimento e carinho a Marco Asensio, jogador que defendeu o nosso símbolo e a nossa camisola durante sete temporadas. Chegou ao Real Madrid com apenas 20 anos e conseguiu entrar na história do nosso clube, integrando uma equipa que conseguiu épocas de grandes êxitos», escreve o clube.

O Real Madrid enumera depois os títulos conquistados com Asensio na equipa, num total de 17: 3 Ligas dos Campeões, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 3 Ligas espanholas, 1 Taça dol Rei e 3 Supertaças de Espanha.