O Espanhol de Barcelona anunciou esta sexta-feira que sete jogadores que vieram como empréstimos vão sair do plantel para a próxima temporada. No lote de atletas está Roberto Fernández, que pertence aos quadros do Sp. Braga.

«O clube agradece-lhes o seu profissionalismo e sacrifício, e deseja-lhes a melhor sorte na sua nova aventura profissional», afirma o clube espanhol num breve comunicado no site oficial.

Roberto Fernández realizou 19 jogos ao serviço do Espanhol nos quais marcou seis golos. De acordo com o jornal espanhol, Marca, o Betis está interessado em garantir os serviços do jogador de 22 anos que fez a primeira metade da temporada no Sp. Braga, com 30 jogos, dois golos e uma assistência.

