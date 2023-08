O Maiorca anunciou esta quinta-feira a contratação de Samú Costa ao Almería.

No comunicado publicado no site oficial, o emblema das Ilhas Baleares informou que o internacional sub-21 português rubricou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

«Estou muito feliz. É um grande clube. Sinto-me muito orgulhoso porque estou aqui graças ao meu trabalho. Quero ajudar o clube a conseguir o máximo possível», disse, citado na nota divulgada pelo Maiorca.

Samú Costa, médio de 22 anos, chegou ao Almería em 2020, proveniente do Sp. Braga. Três anos depois muda de clube, mas mantém-se na primeira divisão de Espanha.