O Sevilha anunciou este sábado a contratação de Óscar Rodríguez.

O médio espanhol de 22 anos chega proveniente do Real Madrid e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, informou o clube andaluz em comunicado no site oficial.

Formado no Real, Rodríguez esteve emprestado ao Leganés nas duas últimas épocas. Muda-se agora para o Sevilha, de Julen Lopetegui.