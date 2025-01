O Sevillha oficializou a contratação de Rubén Vargas, avançado internacional suíço de 26 anos.

Vargas, que estava na reta final do contrato com o Augsburgo, da Alemanha, assinou um contrato válido até 2029 e já treinou com a equipa. Esta temporada, o internacional suiço, com raízes dominicas, soma apenas um golo em dez jogos disputados pelo emblema germânico.

Rúben Vargas é o primeiro reforço do Sevilha nesta janela de mercado.