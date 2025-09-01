O Sevilha confirmou a contratação do internacional chileno Alexis Sánchez que regressa à liga espanhola catorze anos depois de ter jogado no Barcelona.

Poucos minutos depois de ter anunciado Fábio Cardoso, contratado ao FC Porto, o Sevilha confirma também a chegada do experiente avançado de 36 anos que fez a última temporada ao serviço da Udinese.

Mais um episódio da bem preenchida carreira do avançado chileno que, antes da Udinese, já tinha representado o Inter Milão, Marselha, Manchester United, Arsenal, Barcelona, River Plate e Colo Colo.

