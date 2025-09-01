Espanha
OFICIAL: Sevilha reforça ataque com o experiente Alexis Sánchez
Internacional chileno regressa à liga espanhola catorze anos depois de ter jogado no Barcelona
O Sevilha confirmou a contratação do internacional chileno Alexis Sánchez que regressa à liga espanhola catorze anos depois de ter jogado no Barcelona.
Poucos minutos depois de ter anunciado Fábio Cardoso, contratado ao FC Porto, o Sevilha confirma também a chegada do experiente avançado de 36 anos que fez a última temporada ao serviço da Udinese.
Mais um episódio da bem preenchida carreira do avançado chileno que, antes da Udinese, já tinha representado o Inter Milão, Marselha, Manchester United, Arsenal, Barcelona, River Plate e Colo Colo.
🆕 Alexis Sánchez refuerza la parcela ofensiva sevillista. 🇨🇱— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2025
¡Bienvenido, Alexis!#WeareSevilla
