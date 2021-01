O Sevilha anunciou este domingo que renovou contrato com o técnico Julen Lopetegui.

O vínculo do técnico, que já comandou o FC Porto, terminava em junho de 2022, e passa agora a ser válido por mais dois anos, ou seja até 2024.

«Os seus êxitos nestes 19 meses no Sevilha são incontestáveis, sendo o treinador com maior percentagem de triunfos no clube», diz a nota do Sevilha.

Na primeira temporada, Lopetegui venceu a Liga Europa e conseguiu apurar o Sevilha para a Liga dos Campeões.