O Valencia anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato de Dimitrievski até junho de 2028, após acionar a cláusula que permitia prolongar o vínculo do guarda-redes por mais duas épocas.

Internacional pela Macedónia do Norte, Dimitrievski chegou ao Mestalla em 2024 e soma 33 jogos oficiais pelo Valência, entre a La Liga e Taça do Rei.

O clube espanhol destacou «a experiência e consistência» do guardião de 32 anos, sublinhando o papel desempenhado nos resultados da equipa durante a segunda metade da última temporada.

Após representar a seleção da Macedónia do Norte nos amigáveis diante da Bósnia-Herzegovina e da Turquia, o guarda-redes regressará agora ao Valência para iniciar a preparação da nova época.

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