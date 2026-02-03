O Celta de Vigo anunciou esta segunda-feira a contratação de Matías Vecino, depois de alcançado um acordo com a Lazio para a transferência do médio uruguaio, que assinou contrato válido até junho de 2027.

Internacional A pelo Uruguai, o jogador chega à Galiza após uma carreira consolidada no futebol italiano.

Ao longo do percurso profissional, o médio passou por Empoli, Fiorentina, Cagliari, Inter Milão e Lazio, somando mais de 300 jogos na Serie A, com um registo de 29 golos e 21 assistências numa das ligas mais exigentes do futebol europeu.

Na primeira metade desta temporada, Vecino leva já 14 jogos pela Lazio e soma um golo e uma assistência.

