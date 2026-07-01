Espanha
Há 34 min
OFICIAL: Vlachodimos fica mais um ano no Sevilha
Ex-Benfica esteve cedido pelo Newcastle esta temporada
JR
Ex-Benfica esteve cedido pelo Newcastle esta temporada
JR
O Sevilha anunciou que Odysseas Vlachodimos vai continuar a defender as redes do clube espanhol na próxima temporada.
O antigo guardião do Benfica, entre 2018 e 2023, esteve cedido pelos ingleses do Newcastle ao emblema da Andaluzia na última época, onde disputou 34 jogos.
Internacional pela Grécia, conta ainda com passagens por Estugarda, Panathinaikos e Nottingham Forest.
Vlachodimos ajudou o Sevilha a garantir a manutenção na liga espanhola. A equipa comandada por Luis García Plaza terminou o campeonato no 13.º lugar, com 43 pontos.
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