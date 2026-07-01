O Sevilha anunciou que Odysseas Vlachodimos vai continuar a defender as redes do clube espanhol na próxima temporada.

O antigo guardião do Benfica, entre 2018 e 2023, esteve cedido pelos ingleses do Newcastle ao emblema da Andaluzia na última época, onde disputou 34 jogos.

Internacional pela Grécia, conta ainda com passagens por Estugarda, Panathinaikos e Nottingham Forest.

Vlachodimos ajudou o Sevilha a garantir a manutenção na liga espanhola. A equipa comandada por Luis García Plaza terminou o campeonato no 13.º lugar, com 43 pontos.