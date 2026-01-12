O Real Madrid comunicou que Xabi Alonso já não é treinador do clube merengue.

A decisão surge menos de 24 horas após a derrota com o Barcelona por 3-2 na final da Supertaça espanhola.

«O Real Madrid comunica que, por mútuo acordo entre o clube e Xabi Alonso, decidiu-se pôr fim à sua etapa como treinador da primeira equipa», lê-se em comunicado.

Xabi Alonso chegou ao Real Madrid logo após o final da temporada passada, tendo orientado a equipa madridista no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Apesar do bom arranque de temporada, com sete vitórias nos primeiros sete jogos oficiais, o emblema merengue começou a perder gás no final de setembro, após a derrota com o Atlético Madrid por 5-2 a que se seguiu, semanas depois, o primeiro de dois desaires em dois jogos com o Barcelona.

Xabi Alonso deixa o Real no segundo lugar da Liga espanhola com 45 pontos, menos 4 do que o líder Barcelona.

Entretanto, num outro comunicado o clube espanhol informou que Álvaro Arbeloa é o novo treinador da equipa que vai defrontar o Benfica no final do mês no encerramento da fase de liga da Champions.

(artigo atualizado)