O lateral português do Valência Thierry Correia saiu lesionado do confronto com o Sevilha, depois de um choque com Óliver Torres.

Perto da hora de jogo, os dois jogadores tiveram um choque que deixou o jogador formado no Sporting em dificuldades, tendo mesmo sido substituído alguns minutos depois.

Ora, após o encontro, Oliver Torres, antigo jogador do FC Porto, enviou uma mensagem de força ao português, recorrendo… à notícia do Maisfutebol para o fazer.

«Espero que estejas bem, amigo. Boa viagem de regresso. Abraço»