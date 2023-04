O Osasuna colocou este sábado um travão às pretensões do Betis de Rui Silva e William Carvalho em chegar ao quarto lugar da classificação da liga espanhola, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, ao bater a equipa de Sevilha por 3-2.

A equipa da casa entrou forte no jogo e marcou dois golos nos primeiros dez minutos, com Barja a acumular duas assistências para Budimir marcar aos 6 e aos 10 minutos. Só depois é que o Betis, com Rui Silva na baliza e William no meio-campo, acordou, reduzindo a diferença, logo aos 16 minutos, com um golo de Miranda.

No entanto, ainda antes do intervalo, o Osasuna recuperou a vantagem de dois golos, com Moncayola a fazer o 3-1 aos 41 minutos. A equipa de Sevilha ainda voltou a marcar na segunda parte, aos 70 minutos, por Rodriguez, mas já não conseguiu trazer pontos do El Sadar.

Com esta derrota, o Betis segue no quinto lugar, a quatro pontos da Real Sociedad, mas já pressionado pelo Villarreal, a um ponto, e pelo Athletic Bilbao, com apenas menos dois pontos.

A equipa de Bilbau foi este sábado vencer ao terreno do Almeria onde Samu Soares foi titular. O Athletic adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, com um golo de Nico Williams, logo aos 9 minutos, e aumentou depois a vantagem no início da segunda parte, com um golo de De Marcos, aos 56.

O Almeria, que está mesmo acima dos lugares de despromoção, não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, com um golo de Centelles, já em tempo de compensação.

Confira a classificação da liga espanhola