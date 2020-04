Andrés Palop, antigo guarda-redes do Sevilha e do Valencia, regressou a casa depois de ter estado doze dias internado num hospital infetado com a covid-19. No dia internacional dos guarda-redes, o antigo internacional espanhol fez um teste negativo e foi autorizado a voltar a casa.

«Olá amigos, hoje fiz uma grande defesa [parada] ao coronavírus. Estive doze dias internado por culpa da covid-19. Infelizmente, como aconteceu a muitas outras pessoas, infetei-me e tive de ficar no hospital. Agora já posso dizer, depois de ter passado mal e de uns dias de incerteza, que fiz um teste negativo e já estou em minha casa», escreveu Palop nas redes sociais.

O antigo jogador deverá passar agora por uma quarentena estrita em casa antes de voltar à vida normal na cidade de Valência, onde vive. «Obrigado do coração a toda a gente do Hospital 9 de Outubro que cuidou de mim e à minha família. Muito ânimo aos que estão a passar por esta situação, continuem positivos e fortes psicologicamente», escreveu ainda o antigo guardião.