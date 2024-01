Treinador do Lugo, Paulo Alves vai viver este sábado um dia especial na carreira, no duelo frente ao Atlético de Madrid, a contar para os 16 avos de final da Taça do Rei.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico da equipa da terceira divisão de Espanha confessou que é um privilégio defrontar o Atlético, um clube que «é candidato à conquista de todos os títulos».

«Deve ser um privilégio para todos jogar contra um rival como o Atlético. Temos de estar motivados, mas de forma equilibrada e com todo o respeito pelo nosso rival», começou por dizer o ex-Moreirense, Gil Vicente ou Varzim.

Para Paulo Alves, o conjunto comandado por Diego Simeone é uma «equipa histórica do futebol mundial (…) quem tem a responsabilidade de passar à próxima ronda».

«Não podemos pensar que a eliminatória está definida. Temos de lutar para passar, porque temos as nossas chances. Há jogadores talentosos nesta equipa, mas isso não é suficiente para nós. Temos de jogar de forma agressiva e com muito comprometimento coletivo», lembrou, no entanto.

O Lugo, que conta ainda com o guarda-redes Gonçalo Tabuaço, recebe o Atlético de Madrid este sábado, a partir das 15h00.